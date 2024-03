Plus Andernach

Andernach muss sich strecken: Knappes 6:4 gegen Oberwesterwald

Von Bernd Linnarz

Das war mehr Arbeit als erwartet: In der Tischtennis Rheinlandliga reichte es für den TTV Andernach am Samstag am Ende zu einem knappen 6:4-Erfolg gegen die TTF Oberwesterwald.