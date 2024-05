Plus Bad Ems Verbandsliga: Bad Emser Talente müssen um Klassenverbleib bangen Von Stefan Nink In der Verbandsliga müssen sowohl die ältesten Talente TC BW Bad Ems als auch die 40er Männer der SG Diez/Mittelwald Montabaur um den Klassenverbleib bangen. Lesezeit: 2 Minuten

Jugend U 18 TSC Mainz - TC BW Bad Ems 2:4. Da es am Ende der Runde drei Absteiger (!) gibt, wiegt in der lediglich sechs Teams umfassenden Staffel womöglich jedes gewonnene Match sehr schwer. „Es war auch ein 5:1 für uns möglich“, fasste BW-Sportwart Patrick Friedrich das Geschehen in der ...