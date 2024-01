Tennisturnier mit Potenzial: Wie sich für Koblenz Open neue Türen öffnen sollen

Welcher Name hat wo bei wem welchen Klang? Für Lars Zimmermann eine Frage von erheblicher Bedeutung. Schließlich ist der Turnierdirektor der Koblenz Open daran interessiert, dieses ATP Challenger-Tennisturnier in der CGM Arena in der Außenwirkung auch bei der zweiten Auflage unter seiner Regie so interessant und reizvoll wie möglich erscheinen zu lassen.