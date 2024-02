Start der Burg-Wächter Ladies Open: In Altenkirchen beginnt der Kampf um Tennis-Weltranglistenpunkte

Die elfte Auflage der Burg-Wächter Ladies Open in Altenkirchen ist angelaufen. Am Sonntag wurden beim Frauentennis-Weltranglistenturnier die ersten acht Qualifikationspartien ausgetragen. Unter anderem meisterte Urszula Radwanska aus Polen (Foto), die ehemalige Nummer 29 der Weltrangliste, ihre erste Hürde.

Auf der Glockenspitze beginnt der Kampf um Weltranglistenpunkte Foto: René Weiss

Am Montagabend stehen nach der zweiten Runde dann die sechs Spielerinnen fest, die ab Dienstag zum Hauptfeld zählen. ITF-Oberschiedsrichter Patrick Mackenstein und zwei Spielerinnen führen gegen Mittag die Auslosung durch, nach der alle Spielerinnen nicht nur ihre Auftaktgegnerinnen, sondern auch den möglichen Weg zum Titel kennen.

Anna-Lena Friedsam aus Oberdürenbach im Kreis Ahrweiler hatte zunächst auch für das Turnier in Altenkirchen gemeldet, wird bei ihrem „Heimspiel“ allerdings nicht auf dem Platz stehen. Der Grund: Die 30-Jährige schaffte es beim höher dotierten Turnier in Dubai ins Qualifikationsfeld. Eintrittskarten sind im Vorverkauf online unter www.bw-ladies-open.de und an der Tageskasse erhältlich.