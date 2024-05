Plus Bad Neuenahr Senioren-DM soll 2025 wieder in Neuenahr stattfinden – Vorfreude nicht ohne Sorge Von Marcus Pauly i Gerade ist die hintere Anlage beim HTC Bad Neuenahr wieder festlich eröffnet worden. Nun soll die Renovierung der vorderen sieben Plätze zeitnah folgen, damit 2025 dort wieder die Senioren-DM stattfinden kann. Foto: Vollrath Beim HTC Bad Neuenahr vereinen sich derzeit Vergangenheit und Zukunft noch auf sinnbildliche Weise. Lesezeit: 2 Minuten

Wer sich von der Landgrafentraße aus dem Klubhaus nähert, sieht noch verwilderte Flächen, die allenfalls von ihrer Dimension her an Tennisplätze erinnern, vielmehr aber noch eindringlich an die Zerstörung der Flutkatastrophe. Wer hingegen von der Walburgisstraße aus kommt, sieht nicht nur die frisch hergerichteten sechs Plätze auf dem hinteren Teil ...