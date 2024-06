Benjamin Hassan fühlt sich auf Rasen wohl: Unlängst bewies er beim Turnier in Stuttgart, dass er trotz wenig Erfahrung auch auf diesem Belag gut spielen kann. Dort scheiterte der Neuwieder in der finalen Qualifikationsrunde nur denkbar knapp am sehr talentierten Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard (ATP Rang 67), der sage und schreibe 37 Asse servierte, mit 6:7, 7:6 und 6:7. „Das war echt ein super Match in Stuttgart“, sagt Hassan. Foto: Imago/Pressefoto Baumann