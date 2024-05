Plus Koblenz

Medenrunde und Rheinland-Meisterschaften sind die Höhepunkte – Besondere Angebote für Nachwuchs und Senioren

Von Daniel Fischer

i Die Netze sind gespannt, die Plätze vorbereitet: Es kann losgehen. Foto: René Weiss

Passend zum Wetter steht die Freiluftsaison im Tennisverband Rheinland (TVR) bevor. Am Wochenende wird der Spielbetrieb im Rahmen der Medenrunde eröffnet. An Pfingsten (17. bis 20. Mai) stehen dann bereits die Rheinland-Meisterschaften als größtes Turnier der Region im Mittelpunkt. Aber auch weitere Turniere, Wettkampfformen und Veranstaltungen wie das Kleinfeld-Turnier im Rahmen der Rheinland-Meisterschaften, die „Sparda-Bank“-Rheinland-Tour oder der „Senioren-Doppelspaß“ haben für die Aktiven einiges zu bieten und sollen in erster Linie den Tennissport in allen Altersklassen fördern.