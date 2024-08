Lediglich eine Niederlage: Männer 50 des TC BW Bad Ems II steigen in die Rheinlandliga auf

Anzeige

„Das ausgegebene Saisonziel haben wir bereits am vorletzten Spieltag mit einem Sieg gegen Mitkonkurrent Remagen erreicht. Wir freuen uns in der kommenden Saison in der Rheinlandliga wieder als 6er Mannschaft spielen zu können“, so Mannschaftsführer Knut Eiler.

Das Foto zeigt den Meister der Gruppe 124 der A-Klasse, von links: Marco Bach, Knut Eiler, Sascha Gerharz, Murat Yüksel, Michael Jezek und Serdar Koporan. red