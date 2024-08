Lara-Jolie Schnorrenberg siegt bei Altenseelbach Open: Sieg für ASG-Tennisspielerin in der Frauen-B-Konkurrenz

Lara-Jolie Schnorrenberg stieg in der jüngst beendeten Medenrunde mit den Mädchen U 18 der SG Bad Marienberg/Altenkirchen als Meister in die Rheinlandliga auf. Nun triumphierte sie auch in der Frauen-B-Konkurrenz in Altenseelbach mit 4:0-Siegen. Foto: Jessica Irmhäuser/TV Altenseelbach