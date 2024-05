Plus Rhein-Lahn

Im Doppel bleibt beim 9:8 ein Matchball liegen: Jungsenioren des TC BW Bad Ems im Pech

Wenn das Glück auf Strecke tatsächlich mit den Tüchtigen ist, könnte den Jungsenioren des TC BW Bad Ems in der Tennis-Regionalliga nach drei Niederlagen zum Start der Medenrunde ein erfolgreicher Endspurt gegen überwiegend auf Augenhöhe agierenden Kontrahenten bevorstehen. In der Verbandsliga ließ die zweite Welle der Männer in Trier aufhorchen.