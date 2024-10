Plus Simmern Frauen im Fokus: Ein Spitzenfeld beim Rheinland-Cup im Sportpark Simmern Von Michael Bongard i Lena Lauderbach sorgt für das Lokalkolorit beim 24. Rheinland-Cup im Sportpark Simmern. Die Maisbornerin steht im Hauptfeld beim hochdotierten (4000 Euro Preisgeld) und hochklassig besetzten Hallenturnier. Foto: B &P Schmitt Zum 24. Mal heißt es von Donnerstag bis Sonntag Rheinland-Cup im Sportpark Simmern: Das nationale Ranglistenturnier ist Treffpunkt für große Talente und „alte Hasen“. Vor allem auf den Frauenwettbewerb wird der Fokus gelegt. Die Siegerin erhält satte 1600 Euro Preisgeld und viele Punkte für die deutsche Rangliste. Lesezeit: 2 Minuten

5000 Euro Preisgeld stehen dem Ausrichter (der Sportpark in Kooperation mit dem Tennisverband Rheinland) für den Rheinland-Cup zur Verfügung. Wie im Vorjahr entschied das Team um Lothar Rodenbusch, 4000 Euro in den Frauenwettbewerb zu stecken – und nur 1000 Euro in die Männerkonkurrenz. „Wir haben uns bewusst für diese Verteilung ...