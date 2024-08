Plus Münstermaifeld

Choinski erreicht Hauptfeld bei US Open: Münstermaifelder qualifiziert sich für Grand-Slam-Turnier

Von Daniel Fischer

Tennisprofi Jan Choinski hat sich in New York überraschend für das Hauptfeld bei den US Open qualifiziert. Auf der Anlage in Flushing Meadows überstand der für Großbritannien startende Münstermaifelder drei Qualifikationsrunden und feiert nun seine Hauptfeldpremiere beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.