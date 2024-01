Plus Kastellaun Bertsch gewinnt den Burgstadt-Cup in Kastellaun und streicht 1600 Euro ein Im Tenniscenter Kastellaun hat die zweite Auflage des Burgstadt-Cups des TV Kastellaun stattgefunden. Das hochrangig besetzte DTB-Turnier bot erneut drei Tage Tennis auf hohem Niveau. Vier Spieler aus den Top 100 Deutschlands waren unter den 24 Teilnehmern mit dabei und kämpften um die 4000 Euro Preisgeld und Ranglistenpunkte.

Über den Siegercheck in Höhe von 1600 Euro durfte sich am Ende der top gesetzte Jochen Bertsch (Nummer 25 der deutschen Rangliste) aus Mannheim freuen, der sich im Finale knapp mit 6:4 und 7:5 gegen den an Zwei gesetzten Edison „Edi“ Ambarzumjam vom bayrischen Klub TC Aschheim durchsetzte, freuen. Mehr als ...