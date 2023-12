Im Bendorfer Tennispark haben die jüngsten Tennis-Asse der Region in jeweils drei Altersklassen (U 12, U 10 und U 9) die Rheinlandmeisterschaft in der Halle ausgespielt. In Sachen Teilnehmerzahl verbuchte der Tennisverband Rheinland (TVR) im Vergleich zum Vorjahr (62) mit 72 Gemeldeten eine erfreuliche Steigerung.