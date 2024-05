Plus Regional- und Süd-West-Liga

Auf der Siegesstraße: TC Rhein-Lahn verblüfft nicht nur die Gegner, sondern auch sich selbst

i Die Männer 40 des TC BW Bad Ems um Alexander Waske haben in der Regionalliga auch die zweite Partie der Medenrunde haushoch gewonnen. Die erste Phase der Saison gleicht eher einem Warmspielen für die DM-Endrunde, die heuer beim Nord-Meister ausgetragen wird. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Weiterhin top Resultate liefern die in den höchsten Tennis-Klassen vertretenen heimischen Mannschaften ab. War dies von den Männer 40 des TC BW Bad Ems in der Regionalliga zu erwarten, überraschen die Frauen 40 des TC Rhein-Lahn Lahnstein nicht nur ihre Konkurrentinnen, sondern wahrscheinlich auch sich selbst. Auch im zweiten Spiel in der Süd-West-Liga verließen die Routiniers von der Stolzenfelsstraße den Platz als strahlende Siegerinnen.