Seit 1977 zieht die Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) die Fans an einer der schönsten und schwierigsten Rennstrecken der Welt in ihren Bann. Im 48. Jahr ihres Bestehens steht die Serie, die von mehreren Klubs in der der Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) organisiert wird, nicht nur vor ihrem bis dato größten Umbruch, sondern zweieinhalb Monate vor dem geplanten Saisonbeginn auch vor einer ungewissen Zukunft.