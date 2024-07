Plus Nürburgring

Land-Motorsport aus Niederdreisbach kehrt mit Top-Ergebnis vom Nürburgring heim – Viele heimische Fahrer dabei

Das zweite Rennwochenende der GTC-Rennserie ging im Rahmen des ADAC Racing-Weekend auf der Sprint-Version des Grand-Prix-Kurses auf dem Nürburgring über die Bühne. Ebenso am Start waren die Piloten der Spezial Tourenwaren Strophe (STT). Für die heimischen Teams und Fahrer stand in der Eifel somit ihr “Heimspiel“ an.