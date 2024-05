Plus Ettringen/Neuwied Jüngling träumt von einer Profikarriere – Motocrosstalent des MCC Ettringen ganz vorn in Deutschland Von Elvira Bell i Oliver Jüngling vom MCC Ettringen. Foto: Elvira Bell Im Motocross-Sport müssen Menschen und Maschinen hart im Nehmen sein. Brettharte, holprige Strecken und Untergründe, Regen, tiefer Schlamm, Wellensektionen und andere Umstände stellen beide auf eine harte Probe. Sie machen gleichzeitig aber auch die Faszination dieser Sportart aus. Lesezeit: 2 Minuten

Der Aufwand für Training und Rennen ist immens. Um ihre Maschine ständig auf Kurs zu halten, werden Motocrossfahrer zu 100 Prozent gefordert, körperlich sowie geistig. So auch bei Oliver Jüngling aus Neuwied-Block. Spätestens nach dem Beginn der Saison 2024 sollte der Name des erst 13-Jährigen bei Motocrossfans in Deutschland angekommen ...