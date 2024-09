Plus Val Vibrata/Rhein-Lahn Im EM-Finale durch Defekt gestoppt – Maximilian Schleimer setzt starke Leistung fort Von Björn Niemann i M. Schleimer Foto: Björn Niemann / Fast Media Obwohl Maximilian Schleimer bei der Schaltkart Europameisterschaft zwei Ausfälle hinnehmen musste, darf der in Obertiefenbach wohnende Teenager er sehr zufrieden auf seine persönliche Leistung zurückblicken. Beim Finale im italienischen Val Vibrata glänzte er wieder mit einer Top-Leistung und war der schnellste deutsche Fahrer. Lesezeit: 2 Minuten

Nach dem EM-Auftakt in Spanien ging es für Maximilian Schleimer weiter nach Italien. Schauplatz war die Traditionsstrecke in Val Vibrata. Maximilian fühlte sich bereits ab dem ersten Moment auf dem 1283 Meter langen Kurs wohl. Das bestätigte er auch im Qualifying, dort fuhr er in seiner Gruppe auf Platz drei. ...