Plus Oschersleben/Leuterod

Enrico Förderer macht Familie und Fans stolz: Talent aus Leuterod siegt beim GTC Race in Oschersleben

i Enrico Förderer aus Leuterod will als Pilot weiter vorankommen. In Oschers-leben stellte er sein Talent unter Beweis. Foto: Alexander Trienitz/GTC Race

Bei strahlendem Sonnenschein gab's strahlende Gesichter bei all jenen Motorsportfans, die das aufstrebende Talent Enrico Förderer aus Leuterod unterstützen. Der 17-Jährige glänzte beim ersten Rennen des Gran Turismo Race (GTC) in der renommierten Motorsport Arena in Oschersleben und sorgte für Aufsehen in der GT 4-Szene.