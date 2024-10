Plus Hockenheimring Bad Kreuznacher Rennstall stellt Bestmarken auf: Landgraf-Team feiert den Titel-Hattrick Von Olaf Paare i So sehen Meister aus: Das gesamte Team von Landgraf Motorsport feiert auf dem Hockenheimring den Titelgewinn. Foto: Landgraf Motorsport/Heinz Gleich mehrfach hat Landgraf Motorsport Geschichte auf dem Hockenheimring geschrieben. Der Bad Kreuznacher Rennstall sicherte sich mit seinem Fahrerduo Tom Kalender und Elias Seppänen nicht nur den heiß begehrten Fahrertitel im ADAC GT Masters. Er sorgte auch für ungewöhnliche Bestmarken. Lesezeit: 2 Minuten

Die Bad Kreuznacher sind der erste Rennstall, der die Premium-Serie im Tourenwagenrennsport zum dritten Mal in Folge gewinnt. 2022 gelang die erste Meisterschaft. Bereits die Titelverteidigung 2023 war ein Novum, und nun also der dritte Triumph. „Der dritte Fahrertitel in Folge ist ein Beweis für die harte Arbeit, die wir ...