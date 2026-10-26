Kommentar zum Gökkurt-Aus Welcher Trainer tut sich Cosmos noch an? Sina Ternis 26.10.2026, 11:22 Uhr

i Sina Ternis Kevin Rühle/MRV

Der FC Cosmos Koblenz hat mit Koray Gökkurt bereits den vierten Trainer in zehn Monaten verschlissen. Unsere Autorin findet, dass sich der Verein damit auf ganz vielen Ebenen keinen Gefallen tut und appelliert daran, mehr Geduld aufzubringen.

W er die Stimmungen nach der 0:4-Pleite gegen den TSV Gau-Odernheim auf und neben dem Platz, vor allem aber auch im anschließenden Mannschaftskreis, wahrnahm, der konnte sich eigentlich schon ein wenig denken, was da kommen würde beim FC Cosmos Koblenz.







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