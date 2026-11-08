Ein Erfolg gegen den überlegenen FC Bayern war möglich. Am Ende aber verlor der FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga verdient mit 1:2. Für Aufregung sorgte eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung – mit erheblicher Verzögerung.
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Eine schöne Binsenweisheit des Bundesliga-Fußballs besagt, dass man in Spielen gegen den Rekordmeister nicht viel zu verlieren hat. Schließlich ist das Starensemble aus München seit Jahren eine Klasse für sich. Auch Paul Nebel, Offensivspieler des FSV Mainz 05, stellte nach dem Duell am Samstagnachmittag fest: „Gegen die Bayern kann man im Endeffekt nur gewinnen.