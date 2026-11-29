Heimerfolg in der Bundesliga Mainzer stoppen spät den freien Fall Peter H. Eisenhuth 29.11.2026, 13:35 Uhr

i Zwei Protagonisten beim wichtigen Mainzer Heimsieg: Siegtorschütze Anthony Caci (links) und Vorbereiter Nadiem Amiri Torsten Silz/dpa

Das nennt man dann wohl einen Befreiungsschlag: Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Folge mal wieder gewonnen. Das 2:1 gegen Union Berlin wurde dem Trainer des Hauptstadt-Clubs zum Verhängnis.

In einem waren sich die beiden Trainer nach der Partie einig: Auf die Tabelle mögen sie nicht schauen. „Ist denn heute schon der 34. Spieltag?“ lautete Urs Fischers Replik auf die Frage, ob er es anders halte als sein Kollege Mauro Lustrinelli und klang wie weiland Franz Beckenbauer in der weihnachtlichen Mobilfunkwerbung.







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