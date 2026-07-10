Meinung zu Kylian Mbappé
Gereifter Superstar mit klarer Haltung
Jochen Dick
Jochen Dick
Kevin Rühle. MRV

Frankreich marschiert bei der Fußball-WM in Richtung Titel. Eine zentrale Figur ist dabei Kapitän Kylian Mbappé, der eine Wandlung vollzogen hat - wie Jochen Dick kommentiert.

Lesezeit 2 Minuten
D er Kylian Mbappé von heute hat den Kylian Mbappé von früher hinter sich gelassen. Was ein Glück für den Fußball und vor allem für die französische Nationalmannschaft! Früher führte sich der Ausnahmestürmer schon mal auf wie ein beleidigtes Kind, wenn die Dinge nicht so liefen, wie er sich das vorstellte.
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