Wenig Teilnehmer, aber schnelle Zeiten: Fiedler jagt am Disibodenberg Bestzeiten

Los geht's: Die Teilnehmer am Volkslauf rund um den Disibodenberg verlassen den Ortskern Richtung Eselspfad. Langstrecken-Sieger Fabian Fiedler (Startnummer 135) zeigt bereits an, wo es langgeht. Auch Mittelstrecken-Sieger Moses Dongus (98) bringt sich in Position. Links neben ihm die Zweite bei den Frauen, Ramona Klein (90). Foto: Klaus Castor