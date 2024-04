Plus Simmern

Volksläufe: Start in Laubach, aber kein Ziel in Simmern – Hunsrück-Marathon abgesagt

Von Mirko Bernd

i Uhrenvergleich – und los geht's: Die Volksläufe im Rhin-Hunsrück-Kreis starten am Samstag in Laubach, wie auf unserem Foto von 2023. Foto: B&P Schmitt

Am Samstag startet die Hunsrücker Laufserie mit der 28. Auflage des Internationalen Volkslauf in Laubach. International wird das Feld zwar nicht sein, aber ganz sicherlich fein. International im Reigen der Läufe im Rhein-Hunsrück-Kreis war da eher schon der weit über die Grenzen unserer Region bekannte Hunsrück-Marathon, der aber in diesem Jahr nicht stattfinden wird.