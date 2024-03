Plus Bad Kreuznach

Veranstaltung in Bad Kreuznach: Bis Sonntag für den Seppel-Kiefer-Lauf anmelden

i Am 17. März findet in Bad Kreuznach der Seppel-Kiefer-Lauf statt. Foto: Klaus Castor/Archiv

Bereits am Sonntag endet die Anmeldefrist für den Seppel-Kiefer-Lauf in Bad Kreuznach, der eine Woche später, am 17. März, im Bad Kreuznacher Salinental ausgetragen wird.