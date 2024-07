U23-Talent des TSV Lehmen trumpft groß auf: Lucia Sturm stürmt zu ihrem dritten DM-Gold

Lucia Sturm vom TSV Moselfeuer Lehmen kommt in diesen Tagen aus dem Feiern nicht heraus: In Braunschweig lief die U 23-Athletin in der Frauenkonkurrenz über 800 Meter zur Bronzemedaille. Eine Woche danach verteidigte sie in Mönchengladbach bei den Juniorinnen erfolgreich ihren Titel über die zwei Stadionrunden. Fotos: Iris Hensel Foto: Iris Hensel