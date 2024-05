Plus Pfungstadt/Neuwied

U18-Mittelstrecklerin läuf 800 Meter in 2:11,10 Minuten: Lena Eichhorn knackt sogar die DM-Norm der Altersklasse U23

Von René Weiss

i Lena Eichhorn hat in Pfungstadt eine persönliche Bestleistung über 800 Meter aufgestellt. Foto: LG Rhein-Wied/René Weiss

Lena Eichhorn ist in diesen Wochen für eine Erfolgsnachricht nach der nächsten gut. Auch die Fahrt zur Laufgala in Pfungstadt hat sich für die U 18-Athletin der LG Rhein-Wied ausgezahlt. In Südhessen verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung über 800 Meter auf 2:11,10 Minuten.