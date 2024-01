Tribärs und Trikids beweisen beim münz-Silvesterlauf in Montabaur langen Atem

Es dauert fast exakte vier Minuten, bis nach dem Startschuss für die Rennen über zehn und fünf Kilometer alle Aktiven die Startlinie überquert haben. Das stellt dank moderner Zeiterfassung mittels Chip in der Startnummer keine Wettbewerbsverzerrung mehr da und verdeutlicht vor allem, wie beliebt der Münz-Silvesterlauf in Montabaur mittlerweile ist. Am Ende stehen insgesamt 1453 Finisher in der Ergebnisliste inklusive des Nachwuchses, der die zwei Läufe für die Schüler und Bambini bestritten hat.