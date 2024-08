Plus Idar-Oberstein

Stabhochsprung-Kreisrekord bei der Vorbereitung auf die Mehrkampf-DM: Jonas Jäckel fliegt über 4,05 Meter

Von Silke Jäckel-Kleiner

i Ein großartiger Sprung vor prächtiger Kulisse: Jonas Jäckel überquert vor dem Rathaus in Zweibrücken im Stabhochsprung 4,05 Meter und hält nun den Kreisrekord alleine. Foto: Norbert Jäckel

Am Wochenende finden in Hannover die Deutschen Leichtathletik Mehrkampfmeisterschaften statt. Von der Jugendklasse U16 bis zu den Aktiven treffen sich die besten Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer zu diesem nationalen Großereignis. Vor allem für die jugendlichen Athleten bieten diese Wettkämpfe die Möglichkeit, sich auf der großen Sportbühne zu zeigen. Für den TV Oberstein wird der Zehnkämpfer Jonas Jäckel in der Altersklasse U18 an den Start gehen.