Silvesterlauf Trier: Simon jagt Gesa Krauses Partner und wird 42. – Pütz landet auf Rang 31 Der vierte Sieg in Folge des Belgiers Isaac Kimeli, das viel umjubelte Comeback des deutschen Laufstars Gesa Krause nach Babypause – und mittendrin bei der Elite beim Silvesterlauf drei COC-Läufer. Der Jahresabschluss war für den Greimersburger Yannick Pütz, den Bücheler David Simon und den Zeller Benedikt Althoff ein besonderes Erlebnis. Von Holger Teusch

Vor tausenden Zuschauern stellte Kimeli im Acht-Kilometer-Asselauf in 22:29 Minuten mit seinem vierten Sieg in Folge einen Silvesterlaufrekord auf. Kimeli ließ damit den 10.000-Meter-EM-Achten Nils Voigt (Wattenscheid/ 22:30), den Sieger von 2017, Zouhair Talbi (Marokko/22:30), und den deutschen Marathonrekordler Amanal Petros (Berlin/22:44) hinter sich. Deutschlands Langstrecken-Hoffnung für Olympia in Paris bog ...