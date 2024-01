Wettertechnisch sind die Sportler, die am letzten Tag des Jahres zum Silvesterlauf antreten, einiges gewohnt. Kälte, Schnee, Glätte, Wind oder – wie im Vorjahr – frühlingshafte Temperaturen. So starken Dauerregen wie bei der 45. Auflage gab es in Bad Kreuznach indes selten. Kaum hatten sich die 5000-Meter-Läufer zum Start aufgestellt, fielen die ersten Tropfen und entwickelten sich schnell zu ergiebigem Niederschlag, der alle Läufer bis ins Ziel begleitete.