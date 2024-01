Plus Mörschied Silvesterlauf in Mörschied: Über 3000 Meter gibt es zwei Generationenduelle Die Läufer hatten sich beim Silvesterlauf des TuS Mörschied Zeit gelassen. Nein, nicht auf der Strecke, sondern vielmehr im Vorfeld bei den Anmeldungen. „Zwei, drei Tage vor dem Lauf habe ich mir echt Gedanken gemacht, ob wir wieder vernünftige Starterzahlen haben werden. Dann wurden es aber immer mehr“, berichtete Yvonne Hanß vom Organisationsteam. Von Olaf Paare

Am Ende hatten sich 215 Sportler angemeldet und 190 die Strecken in Angriff genommen. „Mit diesen Zahlen sind wir sehr zufrieden, auch angesichts des starken Regens, der ja auch so schon vorhergesagt worden war“, erläuterte Yvonne Hanß, die ergänzte: „Ich mache jetzt seit zehn Jahren die Organisation, ich kann mich ...