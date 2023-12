Auf die Plätze, fertig, los – und das am letzten Tag des Jahres. Der Endspurt 2023 steht an, wenn am Sonntag die Silvesterläufe gestartet werden. Auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg und in Waldböckelheim sind wieder zwei Veranstaltungen im Kreis Bad Kreuznach geplant. Die Waldböckelheimer specken ihren Lauf allerdings aufgrund der Wetterprognosen ab.