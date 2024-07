Schnapszahl: Zum 33. Mal heißt es Honiglauf in Horn – Jahn hatte die Idee

Die Strecke wird beim 33. Honiglauf in Horn gut präpariert sein, das steht fest. Wie das Wetter wird, steht noch ein wenig in den Sternen. Im Vorjahr regnete es während des Hauptlaufs bei für den Sommer eher kühlen Temperaturen. Genauso könnte es auch am Samstag sein. Foto: hjs-Foto