Schafberglauf: Die Sinnfrage ist beantwortet – 97 Teilnehmer bedeuten den drittbesten Wert

Das Teilnehmerfeld beim Hauptstart des Schafberglaufs des FC Neuhof konnte sich mit deutlich über 50 Läufern in diesem Jahr wieder sehen lassen. Insgesamt nahmen 92 Teilnehmer die Strecke unter die Füße, was der drittbeste Wert in der Geschichte des Laufs war. Foto: Holger Teusch