Rund 280 Starter: Ein Bad Kreuznacher gewinnt den Horner Honiglauf, ein Bickenbacher wird Zweiter

Sieger Martin von Roeder (Nummer 47) aus Bad Kreuznach winkt beim Start noch ins Publikum: Am Ende lag von Roeder auf Platz eins beim Hauptlauf in Horn über 10.000 Meter. Zweiter wurde der Bickenbacher Niklas Kneip (Nummer 32), der sich beim Start direkt an von Roeders Fersen heftete. Fotos: B&P Schmitt Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt