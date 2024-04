Plus Konz

Rheinlandtitel über 10000 Meter: Lena Müller läuft in Konz unverhofft Bestzeit

i Lena Müller lief in Konz ein starkes Rennen. Foto: Nicole Müller

Nur eine Woche nach den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Regensburg ging es für Lena Müller von der LLG Hunsrück zu den Rheinlandtitelkämpfen nach Konz. Eigentlich wollte sie an diesem Tag „nur ein gutes Rennen“ laufen. Am Ende hatte sie die Frauenkonkurrenz gewonnen.