Plus Oberbrombach Max Kirschbaum ist Favorit des Oberbrombacher Atzenklenblaufs: Drittes Rennen der Nahe-Cross-Serie am Samstag Der dritte Lauf der OIE-Nahe-Crosslaufserie findet am Samstag beim TuS Oberbrombach statt. Der Atzenkleblauf, den das LAZ Birkenfeld veranstaltet, gilt ab der Altersklasse U12 zugleich als Cross-Kreismeisterschaft. Von Sascha Nicolay

Nach dem Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein und dem Cross des SV Schwollen geht die Nahe-Cross-Serie mit dem Rennen in Oberbrombach in die dritte von diesmal insgesamt sechs Runden. Der Atzenkleblauf in Oberbrombach ist durchaus besonders, denn eine berühmte – manche finden auch berüchtigte – Steigung macht ihn zu einer Herausforderung. ...