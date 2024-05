Marathonmann Wolfgang Bernath vom VfL Waldbreitbach: Das Gefühl ist unvergleichlich

Er läuft und läuft und läuft... Und er ist nicht der VW Käfer, der 1968 in einem Werbespot über die TV-Bildschirme in die deutschen Wohnzimmer flimmerte. Dieser Laufmotor gehört Wolfgang Bernath vom VfL Waldbreitbach, der jüngst in Belfast seinen 200 Marathon absolvierte. Foto: VfL Waldbreitbach/Eventfotografie 24 Birgit Holler