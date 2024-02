Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte Lucie Biehl bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Altersklasse U20 in Dortmund. Alleine die Tatsache, dass sich die erst 15-jährige Sportlerin des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach für die nationale Endrunde der ältesten Juniorenklasse qualifizieren konnte, war schon ein überaus großer Erfolg. Und sich dann in der imposanten Leichtathletik-Halle in Dortmund der bis zu drei Jahren älteren Konkurrenz zu stellen – eine große Herausforderung für das Lauftalent.