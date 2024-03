Plus Dortmund/Neuwied LG Rhein-Wied feiert Erfolge bei Hallen-DM: Gold und Silber für die Senioren Friedhelm Adorf und Peter Busch Von Redaktion, René Weiss i Friedhelm Adorf, der M 80-Senior der LG Rhein-Wied, gewann bei der Hallenmeisterschaft der Masters in Dortmund drei Medaillen. Foto: Vera Sunke/LG Rhein-Wied Noch eine weitere Medaille bei einer deutschen Meisterschaft, dann feiert Friedhelm Adorf Jubiläum: Der M 80-Senior der LG Rhein-Wied gewann bei der Hallenmeisterschaft der Masters in Dortmund Edelmetall Nummer 47, 48 und 49 auf höchster nationaler Ebene. Lesezeit: 1 Minute

Adorf sprintete zu Silber über 60 Meter in 9,04 Sekunden und führte über 200 Meter in 29,71 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Dietmar Krämer sowie über 400 Meter in 1:31,59 Minute das Feld an. Die Verfassung im Vorfeld der Hallen-Europameisterschaft in Torun in Polen passt also. Nur eine Woche nach seinem Titel ...