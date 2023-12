Leichtathletin des Jahres: Olivia Gürth vom Diezer TSK Oranien nominiert

Gerade erst ist Olivia Gürth vom Höhentrainingslager aus Kenia zurückgekehrt, wo sie an der Seite ihrer künftigen Teamkollegin Gesa Krause – ab 1. Januar tragen beide das Trikot des Vereins „Silvesterlauf Trier“ – an den Grundlagen für die neue Saison gearbeitet hat. Doch vor ihrem Vereinswechsel darf sich die Hindernisläuferin, die bis zum Jahresende unter ihrem Heimatverein Diezer TSK Oranien geführt wird, über die nächste Auszeichnung für das in dieser Saison Erreichte freuen.