Nachdem die Laufgemeinschaft Laacher See im vergangenen Jahr bereits die beliebte Traditionsveranstaltung am 1. Mai absagen musste, kann das Event auch in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. „In Absprache mit unseren Unterstützern haben wir uns dazu entschieden, den diesjährigen Lohners-Vulkan-Marathon aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Klaus Jahnz.