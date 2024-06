Kolberg hofft auf DM-Medaille als weiteren Schub für Paris – Läuferin der LG Kreis Ahrweiler kämpft um Titel

Daumen hoch: Der fünfte Platz bei der EM in Rom hat Majtie Kolberg zusätzliches Selbstbewusstsein gegeben. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris würde ein gutes Abschneiden bei der DM in Braunschweig aber natürlich zusätzlichen Schwung verleihen. Foto: Michael Kappeler/dpa