Plus Wien Hyrox: Folgen eines Infekts ziehen Tobias Lautwein den Stecker – Letzte Chance auf WM-Quali Mitte April in Köln 2021 hatte er bei der Hyrox-Weltmeisterschaft in Leipzig mit dem Sieg für eine Sensation gesorgt. Ein Jahr später gewann er dann im niederländischen Maastricht auch noch die Europameisterschaft in der damals neuen Weltrekordzeit von 56:52 Minuten. Binnen kurzer Zeit war der gebürtige Herkersdorfer Tobias Lautwein, „The German Skinny Guy“, der „dünne Kerl aus Deutschland“, wie ihn das US-amerikanische Muskelpaket Hunter McIntyre einmal durchaus wertschätzend bezeichnete, eine große Nummer in der noch jungen Fitness-Sportart mit der Mischung aus 8 x 1000 Meter Laufen und acht unterschiedlichen Workouts. Von Frank Steinseifer

Kein Wunder also, dass die große Konkurrenz den 37-jährigen Multisportler aus Altenhof bei Wenden auch bei den European-Championships 2024 in Wien bei der Titelvergabe ganz oben auf dem Zettel hatte. Was die europäische Elite der Fitnesssportler jedoch nicht wusste: Noch am Vortag des Wettkampfs war sich Lautwein völlig unsicher, ob ...