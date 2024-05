Plus Kröv/Kleinich Hunsrück-Laufserie: Freude und Frust über zweite Plätze in Kröv und in Kleinich Von Holger Teusch i Kerstin Ewen aus Pünderich war glücklich über den Vizetitel beim Mitternachtslauf. Foto: Holger Teusch Während sich Kerstin Ewen aus Pünderich an Pfingsten über den zweiten Platz beim Kröver Mitternachtslauf freute, war ein weiterer zweiter Platz im Rahmen der Hunsrück-Laufserie beim Volkslauf in Kleinich für Peter Wellems aus Altstrimmig kein Grund zum Jubeln. Lesezeit: 3 Minuten

38. Mitternachtslauf in Kröv Nur eine Läuferin war beim Mitternachtslauf über neun Kilometer schneller als Kerstin Ewen von den Marienburg Runners aus Pünderich. In Wein aufgewogen (mit 70 Flaschen!) wurde wie im Vorjahr zwar die Duisburgerin Katharina Wehr, aber ein Podiumsplatz beim Kultlauf an der Mittelmosel ist immer ein Erfolg. Zuletzt ...