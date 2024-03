Plus Koblenz Erfolg in der Halle: Viola Fehse aus Alpenrod gewinnt Bronzemedaille im Dreikampf Von René Weiss i Bei der Hallen-Rheinlandmeisterschaft im U14-Dreikampf war die LG Westerwald mit Erfolg vertreten. Foto: Timo Candrix Viola Fehse von der LG Westerwald hat bei der Hallen-Rheinlandmeisterschaft im U 14-Dreikampf der Nachwuchs-Leichtathleten die Bronzemedaille gewonnen.

Auf dem Koblenzer Oberwerth mussten sich die Teilnehmer in den Disziplinen Weitsprung, 50-Meter-Sprint und Kugelstoß stellen. Die Alpenroderin war mit 4,65 Metern die beste Weitspringerin in ihrer Altersklasse W 12. Den Sprint bewältigte sie in 7,96 Sekunden und stieß die Kugel 5,61 Meter weit. Nach den drei Disziplinen kam sie auf 1183 ...